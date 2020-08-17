شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء مدينة بدر يطلق حملة «بدر تتجمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس أمناء مدينة بدر إطلاق حملة بعنوان «بدر تتجمل» لتجميل المدينة، بالتنسيق مع جهاز المدينة وإدارة التجميل والتطوير.

ورحب مجلس الأمناء باستقبال شباب المدينة للعمل على تغييرها إلى الأفضل، حيث شارك 62 شابا مشاركا من مختلف الأعمار وفنانون تشكيليون من أبناء المدينة لتجميل الأحياء السكنية التي يقطنون بها، بداية من تلوين أكشاك الكهرباء والأسوار، والاستماع لأفكار الشباب لتطوير المظهر الحضاري للأحياء السكنية.

وطالب مجلس الأمناء الجميع بالمشاركة في الحملة حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق والمشرف، وتم البدء من الموقف الرئيسي للنقل الخارجي بالحي الأول.

واكد مجلس الأمناء أن الحملة تستهدف غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس شباب المدينة، وتعويدهم على احترام الممتلكات العامة، وترسيخ مبادئ التعاون الجاد والمشاركة المجتمعية والعمل، كما تستهدف الحملة أن تمهد لتجميل وتزيين الأماكن الحيوية التي ستسلكها منظومة النقل الداخلي المزمع تشغيلها أول سبتمبر المقبل.