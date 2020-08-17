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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يحذر أصحاب المحلات من افتراش الأرصفة والتعدي على الشوارع (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أصحاب المحلات في منطقة شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة من الافتراش على الرصيف والتعدي على الشارع وإعاقة الحركة المرورية وحدوث تكدس مروري، مؤكدا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورا.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ والدكتور عثمان شعلان، رئيس حي غرب شبرا، ومسئولي قسم الإشغالات والمرافق بحي غرب شبرا، شارع عرابى وأمر المحافظ بازالة الإشغالات والباعة الجائلين لإعادة الانضباط، وتم تحرير أكثر من 40 محضرا شمل 20 محاضر إشغال و10 إزالات فورية و10 فرش مؤقت.
وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، ووجه بتكثيف الأعمال والانتهاء من إزالة التراكمات وإزالة باقي الإشغالات بطول ترعة الاسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل.
وتفقد المحافظ طريق الحرم الآمن لطريق شركات البترول بديلا لطريق ترعة الزنائيري، وطالب بتكثيف الأعمال وسرعه الانتهاء من عملية الرصف وتفعيل الطريق بشكل آمن.
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