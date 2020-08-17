شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في محافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب مجلس النواب على مشروع القانون الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر، الذى يعرض تصور تقسيم الدوائر الانتخابية فى مجلس النواب.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب فى محافظة سوهاج وفق مشروع القانون 8 دوائر بالنظام الفردى، تضم 14 مقعدًا، ويتراوح عدد المقاعد فى الدائرة الواحدة فى المحافظة بين مقعد واحد و3 مقاعد.

تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فى سوهاج

وتشترك محافظة سوهاج مع 11 محافظة أخرى فى قائمة محافظات الصعيد والجيزة، وهى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وتم تخصيص 13 مقعدًا لمحافظة سوهاج فى القائمة بين 100 مقعدًا مخصصة للمحافظات الإحدى عشر فى القائمة.

وناقش مجلس النواب تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون الذى تقدم به أكثر من 60 نائبًا من نواب ائتلاف دعم مصر، وقسَّم مشروع القانون دوائرة جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية، تُجرى فيها الانتخابات وفق النظام الفردى، و4 دوائر أخرى تجرى فيها الانتخابات وفق نظام القوائم، وتبلغ جملة المقاعد وفق النظام الفردية 284 مقعدًا ومثلها وفق نظام القوائم.

ويتم تقسيم دوائر محافظة سوهاج في انتخابات مجلس النواب عن المقاعد الفردية كما يلى:

الجلسة السرية لمجلس النواب - صورة أرشيفية

ويتم تقسيم مقاعد قائمة الجيزة ومحافظات الصعيد كما يلى:

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تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فى سوهاج