شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 550 ممرضا وممرضة من العاملين بمستشفيات العزل الصحي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت النقابة العامة للتمريض بمحافظة الأقصر ٥٥٠ ممرض وممرضة من العاملين في مستشفيات العزل الصحي، وذلك بإشراف الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر، ونقيب التمريض بالأقصر اشرف عبده.

وقال أشرف عبده، نقيب تمريض الأقصر، إن هذه الاحتفالية استمرارا لسلسة نجاحات أبطال العزل الصحي في مستشفي الأقصر العام وتسجيل أسمائهم في سجلات أبطال الجيش الأبيض، موضحاً أن المستشفى سطرت بطولة جديدة بعدم استقبال أي حالات اصابة بكورونا على مدار اليوم بأكمله وذلك للمرة الثانية منذ تحويلها للعزل الصحي.

وكان الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى أعلن أن المستشفى سجلت صفر إصابات بكورونا، وساهمت في شفاء 384 حالة وإجراء 23 عملية جراحية متنوعة على مدار أيام العمل بمستشفى العزل، موجها الشكر لكل العاملين والأطقم الطبية من الأطباء والممرضين الذين بذلوا مجهودات كبيرة في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أن مستشفى الأقصر العام بدأت العمل في العيادات الخارجية واستقبال المرضي في كل التخصصات بعد إنتهاء عمل المستشفي كعزل، وتعقيمها وتطهيرها قبل استقبال الحالات المرضية.