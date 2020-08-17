شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور في سب النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفض مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الاثنين، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في سب النادي الأهلي. ووافق المجلس على السماح بسماع أقوال رئيس الزمالك في الفيديو المسيء للنادي الأهلي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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