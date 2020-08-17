شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يسمح بسماع أقوال مرتضى منصور في الفيديو المسيء للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب، في جلسته الاثنين، على السماح لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسماع أقواله في قضية الفيديو المسيء الخاص بالنادي الأهلي. ورفض المجلس رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في سب النادي الأهلي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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