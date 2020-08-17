شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع إزالة الأكشاك العشوائية والباعة الجائلين أسفل كباري الرياح التوفيقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، منطقة وابور الثلج أسفل كبارى الرياح التوفيقى بمدينة بنها لمتابعة التطهير من عربات الكارو والباعة الجائلين، وازالة الأكشاك العشوائية من أسفل الكباري وإزالة كافة الإشغالات التي تتسبب في ضيق الطريق وتكدس بالحركة المرورية.

وأمر«الهجان» بإزالة المواقف العشوائية على الرياح التوفيقي، ووجه المحافظ بالدراسة والتنسيق من التطوير الحضري لتطوير وتجميل كورنيش الرياح التوفيق بمنطقه وابور الثلج.

وشدد المحافظ على رئيس مدينة بنها المهندس على عبدالستار ومسئولى قسم الاشغالات والمرافق باستمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين، وحركة السيارات بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافه المستمرة على مدار اليوم.

وتوجه «الهجان» إلى منطقة أسفل كوبري طريق بنها المنصورة، لمتابعة إزالة الإشغالات بهذه المنطقة وشدد على سرعة الإنتهاء منها للبدء في تطويرها وتجميلها لإضفاء مظهرا حضاريا لائقا بمدخل مدينة بنها عاصمة القليوبية من ناحية محافظات الدلتا.

ازالة الباعه الجائلين والاكشاك العشوائيه اسفل كبارى الرياح التوفيقى

ازالة الباعه الجائلين والاكشاك العشوائيه اسفل كبارى الرياح التوفيقى

ازالة الباعه الجائلين والاكشاك العشوائيه اسفل كبارى الرياح التوفيقى

ازالة الباعه الجائلين والاكشاك العشوائيه اسفل كبارى الرياح التوفيقى