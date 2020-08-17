شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة»: تزكية نوره أنور لمقعد مجلس إدارة عن فئة الصحفيين بـ«دار الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، فوز نوره أنور حسن عيسى بالتزكية، بمقعد مجلس إدارة عن فئة الصحفيين بمؤسسة دار الهلال، وذلك بعد تنازل محمد عبدالحافظ عن خوض انتخابات الإعادة على المقعد، التي كان مقرر إجراؤها 30 أغسطس الحالي.

وقال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية أصدرت قرارا بإجراء انتخابات الإعادة على المقعد الثاني بمجلس إدارة صحفيين الأحد 30 أغسطس الحالي، وتم إخطار المؤسسة بالموعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك قبل أن تتلقي اللجنة، الاثنبن، تنازلاً موثقاً من محمد عبدالحافظ عن خوض الانتخابات.