شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حظيرة مواشي ومقاهي غير مرخصة في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وقال المحافظ إن اللجنة المشكلة لمتابعة مستوى الخدمات بقرى المحافظة رصدت أعمال بناء مخالف وتعديات ومباني خارج خط التنظيم تستخدم كحظيرة للماشية في قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، وعلى الفور تم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.

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واكتشفت اللجنة عددا من المقاهي غير المرخصة، والتي خالفت قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم التشديد على مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة اليومية لتلك المقاهي لضمان الالتزام التام بقرارات الدولة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف المحافظ أن اللجنة رصدت إغلاق مبنى التموين والوحدة البيطرية وتم تحرير محاضر بذلك، وتبين تغيب عدد من العاملين بدون سبب قانوني، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد التحقيق معهم، وتم توجيه مسئولي الوحدة المحلية بالمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.

وكلف المحافظ مسؤولى مجلس المدينة بضرورة تكثيف الحملات والجولات الميدانية المفاجئة، لضمان تحقيق الانضباط في مستوى الخدمات، ومواجهة كافة صور المخالفات التي تضر بمصالح المواطنين، مطالبا بتقرير شهري شامل لنتيجة عمل اللجنة وانعكاسها الايجابي على مستوى الخدمات والمرافق بالقرى لتقييم المنظومة ودعم جهودها.