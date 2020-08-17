شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف السويس»: وصول 2 طن لحوم لتوزيعها على المناطق الأشد احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج، وصول الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجآ من الفقراء والأرامل والأيتام خصصها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال فرج، إنه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأشد احتياجآ في جميع أحياء المحافظة بالتنسيق مع المحافظ واللواء سكرتير عام المحافظة ومراعاة المناطق الأشد احتياجا والنائية في جميع أحياء المحافظة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا، سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.