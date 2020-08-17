وزير التموين :تنفيذ 4 آلاف عملية للبطاقات على موقع "دعم مصر "

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جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية
وافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية ،كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و اللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا
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