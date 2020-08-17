شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين :تنفيذ 4 آلاف عملية للبطاقات على موقع "دعم مصر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في اطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي تم تنفيذ 4 آلاف عملية من مستفيدي الدعم على موقع دعم مصر بالخدمات الالكترونية تشمل استخراج البطاقات التموينية الجديدة، والفصل الاجتماعي ، وبدل الفاقد والتالف وعملية نقل البطاقة التموينية من محافظة لآخرى ، مضيفا أنه سيتم إتاحة الخدمة في جميع المحافظات من خلال مكاتب التموين و "الموبيل ابلاكيشن " خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية

وافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية ،كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وبحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و اللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا





