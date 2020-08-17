شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: المستفيدون من تكافل وكرامة وصل 3 ملايين و600 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ما يثار عن انخفاض أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة غير صحيح تماما، كاشفة أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وصل خلال العام الجارى إلى 3 مليون و600 ألف مستفيد، رغم أن المستهدف كان 3 مليون و300 ألف مستفيد، وبالتالى هناك زيادة 300 ألف عن المستهدف.

جاء ذلك فى كلمة الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة.

وأضاف وزيرة التضامن الاجتماعى: "بخصوص برنامج تكافل وكرامة، كان المستهدف أن يصل خلال العام الجارى 3 مليون و300 ألف مستفيد، وصلناه إلى 3 مليون و600 ألف مستفيد بزيادة 300 ألف أسرة استفادت، وبالتالى ما يثار عن نقص عدد المستفيدين غير صحيح".

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وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إضافة 75 ألف أسرة استفادت من تكافل وكرامة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، ولفتت إلى أن هناك 148 ألف أسرة زيادة يتم دعمها من مصادر أخرى، وتابعت: "دفعنا ما يقرب من 168 مليون جنيه لدعم أسر أخرى من خلال مؤسسات أهلية".

وأكدت الوزيرة أن أعداد التظلمات بشأن الحذف من معاش تكافل وكرامة تراجعت بنسبة 46% وهي مؤشرات تؤكد الالتزام بمنح المستفيدين، وطالبت النواب بأن يتقدموا إليها بأي تظلمات وسيتم الرد عليها فورا، قائلة: "كان بيجيلنا 100 ألف تظلم دلوقتى 54 ألف تظلم ، مشيرة الى وجود ضوابط للحذف، وأن المستهدف في الفترة المقبلة وصول المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة.