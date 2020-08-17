شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير التنبؤات الجوية يكشف سبب إحساسنا بالحر وموعد نهاية الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، بعد الارتفاع الذى شهدته أغلب أنحاء الجمهورية أمس، موضحا انكسار درجات الحرارة اليوم وأنها انخفضت درجة واحدة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه متوقع انخفاض آخر فى درجات الحرارة غدا الثلاثاء لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بين 33 و 35 درجة.

وأوضح شاهين، أن درجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية لنهاية الأسبوع ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذى يتسبب فى إحساسنا بارتفاع فى درجات الحرارة وإحساسنا بالحر.

وأضاف شاهين، أن هناك فرصة لتكون الشبورة فى الصباح، موضحا أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء مع اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس فقط واعتدال الملاحة البحرية على البحرين.

وعن السبب فى إحساسنا بالحرارة ، أوضح شاهين ، أنه نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى وارتفاع نسب الرطوبة التى تصل لـ 90% على السواحل الشمالية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة العامل الأساسى لاحساسنا بالحر ، ومتوقع أن تقل الرطوبة والأجواء تتحسن مع بداية فصل الخريف الذى يتبقى على بدايته ما يقرب من شهر ويبدأ فى 21 سبتمبر .

ويشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

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وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء

بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.