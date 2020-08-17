شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه باستمرار إزالة العقارات المخالفة ومراجعة الجراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار فى إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامات فى أماكن العمل والتجمعات ومراقبة المواعيد المحددة لعمل المحلات والمقاهي .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بإستمرار مراجعة الجراجات أسفل العقارات وفتح المغلق منها للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية وتطوير الميادين والشوارع بكل حي مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات سيكون جزءًا من عملية تقييم رؤساء الأحياء .

وطالب محافظ القاهرة بالإهتمام بخلق فرص عمل للشباب وبالمشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين وتفعيل العمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة بكافة أحياء المحافظة مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير المركز التكنولوجى بحي مصر الجديدة ليكون مركزًا نموذجيًا يتم تعميمه فى باقى الأحياء .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة وضع آلية تسهل مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة مشيرًا إلى وجود أكثر من 13 ألف جمعية أهلية بالعاصمة على استعداد للمشاركة فى تنفيذ هذه الخطط .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد و مديري مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وكان وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي إطلاق اسم الفريق محمد العصار علي المحور الممتد من مصر الجديدة ( ألماظة ) حتى كوبري تحيا مصر ( روض الفرج ) بطول 14 كم.

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واسم البطل الشهيد هشام بركات علي شارع الطيران سابقًا من تقاطعه مع محور العروبة حتي تقاطعه مع طريق مصطفي النحاس بطول 3.5 كم .

وكان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة مراجعة كافة العقارات ذات الطراز المعمارى بالعاصمة من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة وكذلك مراجعة ملكيات تلك العقارات والمتعاملين عليها ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها واخلائها على الفور من أى أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية .

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة بها أكثر من 500 عقار طراز معمارى مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة مشيرًا إلى وجود لجان على مستوى عال برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير القاهرة الخديوية.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة جادة فى تحديد المسئوليات عند حصر العقارات الآيلة للسقوط ومحاسبة المقصرين فى التعامل الفورى معها مشددًا على ضرورة المرور الدورى على هذه العقارات ومراجعتها وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأمن .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ و السكرتير العام والمساعد ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن ملف الإستثمار فى المحافظة سيشهد خلال الفترة القادمة مراجعة كبيرة لتبسيط الاجراءات وتلافى المعوقات كما سيكون محل إهتمام لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد تسهم فى حركة الاستثمار والتجارة فى الاقتصاد المصري .

ووجه محافظ القاهرة بضرورة مراجعة كافة المشروعات بالمحافظة ووضع خطط للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن ووضع منظومة متكاملة لأملاك المحافظة وكيفية التعامل معها، ووضع قاعدة بيانات مشتركة لكل أملاك المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة للتعامل معها كوحدة واحدة .