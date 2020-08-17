فوز نوره أنور بالتزكية بمقعد مجلس إدارة عن فئة الصحفيين بمؤسسة دار الهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، فوز نورة أنور حسن عيسى بالتزكية بمقعد مجلس إدارة عن فئة الصحفيين بمؤسسة دار الهلال، وذلك بعد تنازل محمد عبد الحافظ اليوم عن خوض انتخابات الإعادة على المقعد، والتي كان مقرراً اجراؤها يوم 30 أغسطس الحالي. Advertisements وقال عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية كانت قد أصدرت قراراً بإجراء انتخابات الإعادة على المقعد الثاني بمجلس إدارة صحفيين يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الحالي، وقد تم إخطار المؤسسة بالموعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك قبل أن تتلقي اللجنة اليوم تنازلاً موثقاً من محمد عبد الحافظ عن خوض الانتخابات.

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