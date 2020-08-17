شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان .. تعرف على أماكن معامل تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان، استعدادها لأعمال التنسيق الإلكترونى للعام الدراسى الجديد 2020 / 2021 ‪بتجهيز معامل للحاسب الآلى مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وتمكنت جامعة حلوان من تجهيز 6 معامل حاسب لاستقبال الطلاب وهى:-

1- المعمل المركزى بالجامعة

2- معمل بكلية الهندسة بالمطرية

3- معمل بكلية الهندسة بحلوان

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4- معمل فى كلية التربية الرياضية بنين

5- معمل بكلية التربية الموسيقية

6- معمل بكلية الفنون الجميلة

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم الخدمة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطلاب بالمعامل، وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية تسجيل الرغبات خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالى على الموقع المخصص لذلك، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 2020/8/22 وهو أول ايام التنسيق الالكترونى لتسجيل الرغبات.