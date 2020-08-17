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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية بأفريقيا: المضادات الحيوية لا تعالج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت منظمة الصحة العالمية بأفريقيا، على أن المضادات الحيوية لا تعالج فيروس كورونا المستجد، قائلة: "احصل على الحقائق من مصادر موثوقة حتى تتمكن من تحديد المخاطر بدقة واتخاذ الاحتياطات"، وقالت المنظمة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا يمكن للمضادات الحيوية أن تعالج كوفيد 19، حافظ على سلامتك من خلال مواكبة المعلومات الدقيقة واحذر من المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، احصل على الحقائق من مصادر موثوقة حتى تتمكن من تحديد المخاطر بدقة واتخاذ الاحتياطات".
الصحة العالمية
ومن جهة أخرى، حذر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى الشرق الأوسط، من إغلاق المدارس لفترات طويلة لما له من آثار سلبية على سلامة الأطفال وتعلمهم، مشيرًا إلى أن 43 % من المدارس فى أنحاء العالم كانت تفتقر لمرافق غسل اليدين فى عام 2019.
وكتب المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في الشرق المتوسط عبر تويتر: "لإغلاق المدارس لفترات طويلة آثار سلبية على سلامة الأطفال وتعلمهم. ومع ذلك، فإن 43٪ من المدارس فى أنحاء العالم كانت تفتقر لمرافق غسل اليدين من ماء وصابون عام 2019- وهو شرط أساسي للمدارس للعمل بأمان في سياق كوفيد 19".
على صعيد آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 30 دولة سجلت حالات إصابة يومية بفيروس كورونا تجاوز عددها الألف حالة، وتتصدر 4 دول هذه القائمة بتسجيلها أكثر من 10 آلاف إصابة يوميا، وهي الهند والبرازيل والولايات المتحدة وكولومبيا.
ووفقا لموقع روسيا اليوم سجلت الهند 65002 حالة إصابة جديدة تليها البرازيل بـ 60091 إصابة، والولايات المتحدة بتسجيلها 52799 حالة، وتأتي في المركز الرابع كولومبيا بـ11286 حالة وتضم فئة الدول التي تسجل بين ألف و10 آلاف حالة يومية بشكل أساسي في أمريكا اللاتينية وأوروبا و
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