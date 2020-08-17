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التعليم تمنح طلاب مدارس النيل فرصة امتحان فى مواد المستوى الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المرحلة الثانوية بمدارس النيل المصرية فرصة امتحانية فى عدد من مواد المستوى الأول الخاص بالشهادة، فى ضوء الجهود المتواصلة لدعم وتطوير منظومة شهادة النيل الدولية، وحرصًا منه على مستقبل الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة لا تتوانى عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من الشباب يقود هذا الوطن في السنوات القادمة

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات والضوابط خلال أيام.

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