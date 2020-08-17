شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: قطع المياه عن 10 قرى بمركز العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق قرية بنها – قرية السعودية – قرية القطورى – قرية العامرية – قرية اللشت – زاوية أبو مسلم – قرية البرغوتي – قرية الرقا – جزيرة السلام – جرزا ؛وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 800 مم ( خرسانة مسلحة ) المغذي لمنطقة العياط. ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بالمتابعة الميدانية للأعمال وتأسف شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء أعمال الإصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن.

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