شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الحسد موجود والغنى قد يحسد الفقير وكل ذى نعمة محسود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هل الحسد موجود فى حياتنا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية اليوم الاثنين خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأجاب عن السؤال فى نهاية البث الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

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وقال عاشور:"الحسد موجود ولكن هناك فرق بين الوجود والانتشار وفارق بين الوجود الحقيقى والتوهم والفوبيا من الحسد، فكل ذى نعمة محسود".

وتابع عاشور:"البعض يعتقد أن الحسد على المال والجمال والأولاد فقط ولكن هناك حسد على هدوء البال والصحة والعافية، فالغنى محسود والفقير محسود فمثلا قد ينفق الغنى 10 آلاف جنيه يوميا في حين ينفق فقير 30 جنيه يوميا فيحسده الغنى حينما يتعجب ويقول فى نفسه :"إزاي عايش بالمبلغ دا وأنا لا يكفيني 10 آلاف جنيه يوميا".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"ومن الممكن أن يكون الحسد على كثرة ذكر الله إذا كنت تذكر الله كثيرا قد يحسدك البعض على ذلك، الحل أن تحصن النعمة بشكر الله والتصدق والكتمان "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، وقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه، وكثرة قراءة سورة الفلق".