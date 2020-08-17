المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المطبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتدب مدير أمن الجيزة جال المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بمنطقة فيصل، اليوم الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة يتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة المطبعة. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده إلى الشقق المجاورة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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