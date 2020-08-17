"سمعت صوت في أوضة النوم".. اعترافات المتهم بذبح عشيق زوجته في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أدلى "خ. ع" المتهم بذبح عشيق زوجته داخل منزله بمدينة 15 مايو باعترافات تفصيلية عن الحادث أمام نيابة حلوان.
وقال المتهم في التحقيقات إنه عامل في أحد المصانع بـ15 مايو، وأحس بإعياء أثناء تواجده في العمل، فقرر العودة لمنزله للراحة، مضيفًا أن علاقته بزوجته كانت على ما يرام، إلا من بعض المشكلات الزوجية البسيطة.
وأضاف المتهم أنه فور دخوله الشقة "سمعت أصوات جايه من أوضه النوم"، فأبطئ خطواته، ليسمع رجلًا مع زوجته، فاستشاط غضبًا واستل سكينًا من المطبخ وقرر التخلص منه "كان لازم انتقم لشرفي.. انا مقصرتش معاها".
وأشار إلى أنه هرول لغرفة النوم فوجد زوجته وعشيقها في وضع مخل،وهجم على عشيق زوجته وسدد إليه أكثر من 5 طعنات في مناطق متفرقة، فلاذ الأخير بالهرب خارج الشقة حيث سقط قتيلًا أمام العقار بشارع العبد، ثم لاذ بالفرار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وصرحت بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الحادث وملابساته وتسليمه لذويه لدفنه.
ومن المقرر أن ينظر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان غدًا الثلاثاء أمر تجديد حبس المتهم.
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