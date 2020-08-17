أخبار مصر | قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار سار من التموين بشأن المحذوفين من البطاقات التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور علي المصلحي، وزير التموين التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مديري مديريات الوزارة بضرورة جمع طلبات المتظلمين من عمليات تنقية البيانات مرفق بها المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التموين، وإرسالها إلى الوزارة، ثم إرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ للبت فيها بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

وناشد وزير التموين، المواطنين المتظلمين من تنقية البطاقات، بتقديم طلبات التظلمات إلى مدير مديرية التموين التابعة لها بطاقات التموينية.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في قرار لها عن تقليل وزن رغيف الخبز المدعم مع تثبيت السعر الذي يدفعه المواطن مقابل الحصول عليه عند 5 قروش. Advertisements وتصرف وزارة التموين من خلال برنامج لدعم الخبز، عدد 5 ارغفة يوميا لكل مواطن علي بطاقة التموين، على أن يسدد 5 قروش من قيمة تكلفة صناعة الخبز البالغة 62 قرشا وتتحمل الوزارة سداد باقي المبلغ لأصحاب المخابز.