أخبار مصر | بعد الإعلان عنها.. تفاصيل التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الإعلان عنها.. تفاصيل التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يوم الأحد، عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

وتستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل عن دبلوم خفض الطلب على المخدرات:

دبلومة خفض الطلب على المخدرات:

تعتبر أول دبلومة في الشرق الأوسط معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تهدف الي توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

طرق التدريس:

تختلف الدبلومة عن الدبلومات الأخرى، حيث تعتمد هلي نظام الساعات المعتمدة ويقدم الطالب بنهاية الدبلومة مشروع بحثي ويدعمها ماليا صندوق مكافحة الإدمان بنسبة 50%، بواقع 200 ساعة تدريب، و72 ساعة أخرى تدريب صيفي بالمستشفيات لتخريج أخصائي إكلينيكي نفسي وكلينيكي اجتماعي.

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