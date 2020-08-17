أخبار مصر | إطلاق أسم الفريق محمد العصار على المحور الممتد من مصر الجديد "الماظة"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق أسم الفريق محمد العصار على المحور الممتد من مصر الجديد "الماظة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على إطلاق اسم الفريق محمد العصار علي المحور الممتد من مصر الجديدة (ألماظة) حتى كوبري تحيا مصر (روض الفرج) بطول ١٤ كم.

واسم البطل الشهيد هشام بركات علي شارع الطيران سابقًا، من تقاطعه مع محور العروبة حتي تقاطعه مع طريق مصطفي النحاس بطول ٣.٥ كم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.