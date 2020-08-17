أخبار مصر | تفاصيل اجتماع وزيري الصحة والتعليم لبحث خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع وزيري الصحة والتعليم لبحث خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، لبحث خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال اللقاء محاور الخطة المقترحة للتأمين الطبي لطلاب المدارس، والضوابط الصحية التي ينبغي توافرها بالمنشآت التعليمية، لحماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض معدية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف أن الوزيرة أكدت على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن الوزيرة شددت أيضًا على ضرورة تكثيف التوعية الصحية لطلاب المدارس، وأولياء الأمور، وكذلك القائمين على العملية التعليمية، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.

وخلال اللقاء رحب الدكتور طارق شوقي، بالتعاون مع وزارة الصحة في عدة مجالات، كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الصحة لضمان الحفاظ على صحة ابنائنا الطلاب.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.