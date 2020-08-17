أخبار مصر | مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ ، وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
ويتضمن مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.
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1- اشتمل مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد على تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم، حيث أكد د.عبد الهادى القصبى، والذي قدم مشروع القانون، أن الهدف المحوري من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب فى إطار التعديلات الأخيرة، بواقع ٥٠ %بنظام القوائم و٥٠%بالنظام الفردى.
وصرح القصبي قائلًا: "كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون.. وهذا القانون تم إعداده بضوابط وبدون أهواء شخصية كما راعينا الضوابط القانونية والمعايير فى تقسيم الدوائر الانتخابية.. وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين فى عام ٢٠٢٠ وكذلك بيان عددالسكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء فى عام ٢٠٢٠ وحساب متوسط الناخبين لتحقيق الوزن النسبى للمقاعد بكل دائرة".
2- أوضح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لمجلس النواب عن حصول القاهرة على 31 مقعدا، بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدا، وبورسعيد على مقعدين
3- طبقًا لمشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ5 مقاعد، والسويس بمقعدين، والقليوبية 16 مقعدا، وتمثيل الشرقية بـ21 مقعدا، والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد، وكفر الشيخ على 10 مقاعد.
4-وجاء في مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد تمثيل محافظة الغربية بـ14 مقعدا، والمنوفية بـ11 مقعدا والبحيرة 18 مقعدا، وتحصل الجيزة طبقًا لما جاء في مشروع القانون على 25 مقعدا، والفيوم على 10 مقاعد، ويتم تمثيل بني سويف بـ8 مقاعد، والمنيا بـ16 مقعد، وأسيوط بـ12 مقعدا.
5- وجاء في مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد تمثيل محافظة سوهاج بـ14 مقعدا، وقنا بـ9 مقاعد والأقصر 3 مقاعد فقط، وأسوان 5 مقاعد، ومطروح مقعدين، ونفس الأمر لمحافظة الوادي الجديد مقعدين، والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين، وجنوب سيناء أيضا بمقعدين.