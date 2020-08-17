أخبار مصر | بتوجيهات السيسي.. مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات للبنان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيهات السيسي.. مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال المساعدات للبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستمرارًا للدور المصرى الرائد وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة واصلت مصر تكثيف الجسر الجوى المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهامًا من مصر فى مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.

وأقلعت طائرتين نقل عسكريتين محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى رحلتها السادسة.