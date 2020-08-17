أخبار مصر | الصحة تكشف التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة تكشف التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الآليات والتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها من عدوى فيروس كورونا، حال الإصابة بأحد الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والسرطان وأمراض الرئة.

أوكدت الوزارة إنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتقليل احتمالية اصابة الأشخاص بكورونا منها المواظبة علي غسيل اليد واتباع النظم الصحية السليمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع الالتزام بتناول الأدوية المعتادة حسب الحالة الصحية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا والوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة على استعداد كامل لاستقبال سيدات مصر للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتلقي العلاج مجانًا ومواعيدها يوميا من السبت للخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا «كوفيد-19».

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الأحد، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و 5160 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وللشهر التاسع على التوالي، لا تزال الأرقام الكبيرة، يتم تسجيلها كل يوم في مختلف ربوع العالم في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، في دول العالم، منذ ظهوره للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد «كوفيد-19»، بأكثر من 5 ملايين و530 ألف حالة إصابة تقريبا، وتأتي البرازيل في المركز الثاني، بنحو 3 مليون و318 ألف حالة إصابة.

أما على صعيد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حتى صباح اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، فقد بلغ 769 ألفاً و221 حالة وفاة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، قائمة الدول الأعلى من حيث حالات الوفيات.