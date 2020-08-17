أخبار مصر | الصحة تتيح الاستعلام عن نتيجة تحليل "PCR" كورونا عبر تطبيق صحة مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة تتيح الاستعلام عن نتيجة تحليل "PCR" كورونا عبر تطبيق صحة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت الدكتورة نانسي الجندي مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لأى عدوى محتملة بين المترددين علي المعامل من الراغبين في إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الجندي، أن المعامل الإقليمية بالمحافظات تتولى عمليات إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للمواطنين، وكذلك الراغبين في السفر للخارج، مضيفة أنه يمكن معرفة نتيجة تحليل الـــ pcr من خلال تطبيق صحة مصر بشكل سريع لحين استلام النتائج بشهادات ورقية من فروع المعامل الاقليمية.
وكشفت وزارة الصحة عن رفع سعر تحاليل الــ pcr للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1200 جنية للمصريين و100 دولار للأجانب.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 59743 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها، و5160 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.