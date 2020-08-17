أخبار مصر | الصحة تتيح الاستعلام عن نتيجة تحليل "PCR" كورونا عبر تطبيق صحة مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة تتيح الاستعلام عن نتيجة تحليل "PCR" كورونا عبر تطبيق صحة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نانسي الجندي مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لأى عدوى محتملة بين المترددين علي المعامل من الراغبين في إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجندي، أن المعامل الإقليمية بالمحافظات تتولى عمليات إجراء مسحات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للمواطنين، وكذلك الراغبين في السفر للخارج، مضيفة أنه يمكن معرفة نتيجة تحليل الـــ pcr من خلال تطبيق صحة مصر بشكل سريع لحين استلام النتائج بشهادات ورقية من فروع المعامل الاقليمية.

وكشفت وزارة الصحة عن رفع سعر تحاليل الــ pcr للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1200 جنية للمصريين و100 دولار للأجانب.