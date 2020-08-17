مصر | نشرة حوادث الخليج 365: التفاصيل الكاملة لمحاكمة فتيات التيك توك وسما المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: التفاصيل الكاملة لمحاكمة فتيات التيك توك وسما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتـاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

19 أكتوبر.. نظر دعوى تطالب بحق استضافة الطفل بدلًا من الرؤية

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، علي حكم أول درجة والمتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية للطفل لغير الحاضن. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالمصحف والكمامة.. التفاصيل الكاملة لمحاكمة فتيات التيك توك وسما المصري

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شهدت جلسات محاكمة فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري اليوم مشاهد وأحداث لافته لانتباه، حيث آثرت حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إخماد حريق هائل اندلع في مصنع على مساحة 4 آلاف متر بأكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب في مصنع معادن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مظلومين.. أقوال حنين حسام ومودة الأدهم في جلسة استئنافهن

استمعت محكمة مستأنف الاقتصادية لأقوال المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام خلال نظر الاستئناف المقدم منهن علي الحكم الصادر ضدهن بالحبس عليهما لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهن. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

8 ملايين دولار مزورة.. الأموال العامة تضبط نصاب الاستثمار بالإسكندرية

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على أمواله بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالي.