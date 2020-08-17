مصر | بالمصحف والكمامة.. التفاصيل الكاملة لمحاكمة فتيات التيك توك وسما المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمصحف والكمامة.. التفاصيل الكاملة لمحاكمة فتيات التيك توك وسما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت جلسات محاكمة فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري اليوم مشاهد وأحداث لافته لانتباه، حيث آثرت حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي.

وترصد "الخليج 365" أبرز مشاهد محكمة استئناف فتيات التيك توك وسما المصري:

بالمصحف والكمامة:

ظهرت في البداية مودة الأدهم وحنين حسام اثناء المحكمة يوم الأحد، بالحجاب لأول مرة وارتداء الكمامة وفق للإرشادات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وقد تم إيداعهم قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة، بينما ظهرت المتهمة سما المصري متمسكة بالمصحف.

أقول المتهمين:

استمعت محكمة الاستئناف الي فتيات التيك التوك، وقد أنكرت حنين حسام ومودة الأدهم التهم الموجهة لهما أمام المحكمة، مؤكدا أنها لم تفعل أي جرم، مستطردة:" معملتش حاجة والله مظلومة".

وقد نفت مودة الأدهم الاتهامات الموجهة لها مؤكدة أنها تتعرض لظلم، فيما أنكرت سما المصرى التهم الموجهة لها أمام المحكمة قائلا:" معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولى إنتى قضية رأى عام ولازم يحصل معاكى كده".