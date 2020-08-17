مصر | بالمصحف والكمامة.. التفاصيل الكاملة لمحاكمة فتيات التيك توك وسما المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمصحف والكمامة.. التفاصيل الكاملة لمحاكمة فتيات التيك توك وسما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت جلسات محاكمة فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وسما المصري اليوم مشاهد وأحداث لافته لانتباه، حيث آثرت حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي.
وترصد "الخليج 365" أبرز مشاهد محكمة استئناف فتيات التيك توك وسما المصري:
بالمصحف والكمامة:
ظهرت في البداية مودة الأدهم وحنين حسام اثناء المحكمة يوم الأحد، بالحجاب لأول مرة وارتداء الكمامة وفق للإرشادات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وقد تم إيداعهم قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة، بينما ظهرت المتهمة سما المصري متمسكة بالمصحف.
أقول المتهمين:
استمعت محكمة الاستئناف الي فتيات التيك التوك، وقد أنكرت حنين حسام ومودة الأدهم التهم الموجهة لهما أمام المحكمة، مؤكدا أنها لم تفعل أي جرم، مستطردة:" معملتش حاجة والله مظلومة".
وقد نفت مودة الأدهم الاتهامات الموجهة لها مؤكدة أنها تتعرض لظلم، فيما أنكرت سما المصرى التهم الموجهة لها أمام المحكمة قائلا:" معملتش حاجة ومظلومة ومنشرتش فيديوهات، هما قالولى إنتى قضية رأى عام ولازم يحصل معاكى كده".
دفاع المتهمين:
طلب دفاع فتيات التيك التوك استدعاء أحد خبراء كلية الحاسبات والمعلومات، لتوضيح بيان المقاطع المرئية واسماء الحسابات الخاصة بالنشر وتوقيت نشرها وحسابات المتهمين، ومعرفة إمكانية اختراق تلك الحسابات من عدمه.
كما طالب الدفاع باستخراج صورة رسمية من محضرين حررتهما المتهمة مودة الأدهم أحدهم لسرقة هاتفها والآخر قيام أحد الأشخاص بابتزازها.
تأجيل جلسات المحاكمة:
أمرت المحكمة الاقتصادية ثالث جلسات محاكمة المتهمة سامية احمد عطية وشهرتها سما المصري بتأجيل لجلسة 27 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.
كما أجلت محكمة مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام علي الحكم الصادر ضدهن، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
قرار المحكمة السابق:
وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت حكم سابق في شهر يوليو الماضي علي فتيات التيك توك بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 الف جنيه لكل منهن، بتهمة الاعتداء علي قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واستدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، كما نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق.
كما أصدرت المحكمة في شهر يونيو قرارا علي المتهمة سما المصري بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنية، حيث انه في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي ابريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشه للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب" لتبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.