مصر | وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالعام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالعام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمــد زكــــى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة العام الهجرى الجديد.
وبعث برقية جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.
وتابعت البرقية: ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة، ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعًا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء.. لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.
واختتمت: عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن..وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.
وأرسل "توفيق"، " برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة العام الهجرى الجديد.
جاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1442هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى، داعين الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعًا قويًا لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم.
كما بعث محمود وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.
جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442 هـ.
نستقبل تلك الذكرى الغالية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فى هذه الأيام التى تشهد إنطلاقة قوية لمسيرتنا الوطنية نحو التقدم والتنمية والإزدهار.. ونحن إذ نستوحى من دروس الهجرة النبوية الشريفة قيم التضحية والمثابرة.. لبلوغ معدلات الأداء مدارج الجودة والإتقان لنؤكد على ثقتنا فى عطاء رجال الشرطة على إمتداد ربوع الوطن وأرجائه فى الزود عن أمن الوطن ومكتسباته بكل غالٍ ونفيس.. لتبقى دومًاراية مصرنا خفاقة فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين.