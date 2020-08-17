مصر | وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالعام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالعام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمــد زكــــى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وبعث برقية جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1442هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

وتابعت البرقية: ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة، ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعًا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء.. لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

واختتمت: عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن..وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

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