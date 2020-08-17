شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج لديهم ثقة كبيرة في القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن تحديات كورنا كانت على رأسها التحديات الاقتصادية، وأن الدولة استطاعت بالقيادة السياسية تجاوز هذه التحديات.

وأضافت الوزيرة، أن المصريين في الخارج لديهم ثقة كبيرة في القيادة السياسية، لافتة إلى أن الدولة تعمل بكل مؤسساتها لانجاح المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أنه تم إعداد بيانات حول المصريين العائدين لتوظيفهم في المشروعات.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة كما تم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/ اللوجستية.

ورافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الزيارة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.