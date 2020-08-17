شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الدقهلية: وفاة طبيبان بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابه أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة طبيبان من أبناء المحافظة متأثران بإصابتهما بكورونا

حيث نعت النقابة الدكتور عبدالعزيز بندق، استشاري باطنة ومدير عيادة في التأمين الصحي في المجزر بالمنصورة، واكدت أنه توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعت الدكتور خيرى مسعد، استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا، وأكدت ايضا وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور عبدالعزيز بندق والدكتور خيرى مسعد انضما لشهداء النقابة في معركة كورونا ليرتفع شهداء للنقابة إلى 21 شهيد من بداية انتشار المرض

وأضاف الشحات «أنه جري ضم اسم الطبيبان إلى "قائمة الشرف لأطباء الواجب، والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف

وكانت اللوحة تضم 19 طبيب وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

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كما تضم الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور على هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور على المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبدالوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، والدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر .