شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر بتصور تقسيم الدوائر الانتخابية في مجلس النواب.

وفي البحيرة، يبلغ عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وفق مشروع القانون 9 دوائر بالنظام الفردى، تضم 18 مقعدًا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد و3 مقاعد.

وتشترك محافظة البحيرة مع محافظتى الإسكندرية ومطروح في قائمة واحدة وهى قائمة قطاع غرب الدلتا، وتم تخصيص 20 مقعدًا لمحافظة البحيرة في القائمة من بين 42 مقعدًا مخصصة للمحافظات الثلاث في القائمة.

تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فى محافظة البحيرة

وناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع القانون الذي تقدم به أكثر من 60 نائبًا من نواب ائتلاف دعم مصر، وقسَّم مشروع القانون دوائرة جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية، تُجرى فيها الانتخابات وفق النظام الفردى، و4 دوائر أخرى تجرى فيها الانتخابات وفق نظام القوائم، وتبلغ جملة المقاعد وفق النظام الفردي 284 مقعدًا ومثلها وفق نظام القوائم.

ويتم تقسيم دوائر محافظة البحيرة في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية كما هو موضح بالصورة:

مجلس النواب - صورة أرشيفية

ويتم تقسيم مقاعد قطاع غرب الدلتا بين محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح كما هو موضح بالصورة:

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تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فى محافظة البحيرة