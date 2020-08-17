شكرا لقرائتكم خبر عن «الكمامة أسفل الذقن» في صورة تكريم 4 طالبات في مسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في صورة تكريم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية لطالبات الفائزات بمسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم كان البطل عدم ارتداء «هاشم» القناع الطبى (الكمامة)، بشكل غير صحيح، بجانب ارتداء الطالبات الكمامات بشكل خاطى، حيث ارتدوه أسفل الذقن.

رئيس منطقة الاسكندرية الازهرية يرتدى الكمامة بشكل خاطئ أثناء تكريم المتوفقين

وكرم «هاشم»، 4 طالبات، اليوم الاثنين، برفقة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة، هن سحر حسين عصام محمود، سالي سمير على سليمان، حنان همام حلمي همام، نورهان السيد نور على من معهد فتيات سيدي بشر والمقيمات بإحدى دور الأيتام؛ لفوزهن في مسابقة الإمام الأكبر للقرآن الكريم، وتشجيعهن، وحثهن على التفوق.

رئيس منطقة الاسكندرية الازهرية يرتدى الكمامة بشكل خاطئ أثناء تكريم المتوفقين

حضر التكريم الدكتور سامي حامد مدير شؤون القرآن الكريم، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات.

في سياق مواز اختتم اليوم الاثنين، طلاب الصفين الأول والثاني تخصص القراءات بنين وفتيات، امتحانهم بمادتي الأدب والنصوص، ورسم القرآن الكريم.

وأجرت حنان عبدالمجيد مدير التعليم النوعي، وعبده مخلوف مدير إدارة وسط التعليمية الأزهرية لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام سيرها، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ لمنع انتشار العدوى.

وتم تفقد اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمنهج المقرر، وعدم وجود شكوى الطلاب منه، ومتابعة تفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، والتزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، تهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، والحرص على أن تخرج الامتحانات على الوجه الأكمل.

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