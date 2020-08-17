شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تذليل جميع العقبات لراغبي التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار في إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامات في أماكن العمل والتجمعات ومراقبة المواعيد المحددة لعمل المحلات والمقاهي.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بإستمرار مراجعة الجراجات أسفل العقارات وفتح المغلق منها للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية وتطوير الميادين والشوارع بكل حي مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات سيكون جزءًا من عملية تقييم رؤساء الأحياء.

وطالب محافظ القاهرة بالإهتمام بخلق فرص عمل للشباب وبالمشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين وتفعيل العمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة بكافة أحياء المحافظة مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير المركز التكنولوجى بحي مصر الجديدة ليكون مركزًا نموذجيًا يتم تعميمه في باقى الأحياء.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة وضع آلية تسهل مشاركة المجتمع المدنى في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة مشيرًا إلى وجود أكثر من 13 ألف جمعية أهلية بالعاصمة على استعداد للمشاركة في تنفيذ هذه الخطط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومديري مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

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