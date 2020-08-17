شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسوان.. والحصيلة 12.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالمدن أعمال إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

واكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إجمالى عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 بلغت 2626 طلب بإجمالى متحصلات مالية تجاوزت 12.5 مليون جنية، لافتاً إلى أن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة الأرض وذلك لمدة شهر أخر حتى 15 سبتمبر المقبل كان له أكبر الأثر في زيادة إقبال المواطنين على إستيفاء إجراءات السداد المطلوبة.

وأضاف عطية بأنه بالتوازى جارى إستمرار العمل في تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم في 10 مراكز تكنولوجية ومدن وذلك طوال أيام الأسبوع وخلال الفترة المسائية وكذا أثناء أيام الجمع والسبت والأجازات والعطلات الرسمية في ظل تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة من كوادر بشرية وأجهزة حاسب آلى وشبكات إنترنت من أجل تيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي يقوم بها المواطنين.

وأكد محافظ أسوان على أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين بإنهاء الإجراءات في وقت قياسى ودون أي أعباء عليهم، بجانب الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال إتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة.