شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 10 قرى بالعياط لحدوث كسر بالخط الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن عدد من قرى العياط، وهي: بنها والسعودية والقطوري والعامرية واللشت وزاوية أبومسلم والبرغوثي والرقا وجزيرة السلام وجرزا، نظرا لحدوث كسر مفاجئ في خط مياه قطر 800 مم ( خرسانة مسلحة ) المغذي لمنطقة العياط.

وقالت الشركة أنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتوفر الشركة سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن.