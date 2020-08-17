محافظ المنوفية: رفع 3 آلاف طن قمامة من «مقلب منوف» في يوم واحد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى بتكلفة تقدر ما يقرب من (50 ) مليون جنيه لرفع 600 ألف طن قمامة ونقلها إلى المدفن الصحى بالسادات. يأتى هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى والأستاذ أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والنائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب .

وقد أوضح محافظ المنوفية بأن مقلب منوف يعد من أكبر المقالب على مستوى الجمهورية حيث تم رفع ما يقرب من 3000 طن قمامة منذ بدء العمل أمس من خلال (70) سيارة حمولة 50 طن، مشدداً على سرعة الإنتهاء من المقلب خلال شهرين منذ بدء التنفيذ، مؤكداً على أنه سيتم تطوير المقلب عقب الإنتهاء منه وتطوير خطوط الفرز القديمة، موجهاً رئيس مركز ومدينة منوف بوضع خطة مناسبة لتوفير نقطة مناولة لخدمة منوف وسرس الليان لتجميع القمامة ونقلها للمدفن الصحى بالسادات أولاً بأول.

كما أكد المحافظ على أن عملية إزالة المقلب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري، يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية( 135 ) مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار المحافظ بأنه قد تم التنسيق بين محافظة المنوفية ووزارة التنمية المحلية لتفعيل خطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها وتم دعم المنظومة ب 260 مليون جنيه لإزالة جميع التراكمات القديمة الموجودة وإعادة تطوير عدد 6 مقالب عمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة، فضلا عن إنشاء عدد2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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