شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: إنشاء حديقة جديدة بجوار الموقف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة كفرالشيخ، وانشاء حديقة جديدة بجوار موقف كفر الشيخ الجديد،وبدء أعمال التشجير، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من إنشاء الحديقة العامة بجوار المسجد الملحق بالموقف الجديد حتى ميدان الملك عبدالله،لتقديم خدمة مجتمعية ترفيهية وجمالية لأهالي المحافظة، والاستعانة بالمقاعد، والألعاب التي صممها طلاب الدبلومات الفنية، بعد إعادة استغلال وتأهيل الأخشاب والحديد والخامات المتهالكة بالوحدات المحلية وتصنيعها بمدارس التعليم الفني، لتحقيق قيمة مضافة، لتطوير الحدائق والمتنزهات، وتصميم المظلات قانونية، موجهاً التعاون مع التعليم الفني في دهان أعمدة الإنارة والكباري واستغلال طاقة الشباب، لتعزيز الحس الوطني.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه بتنظيم الحركة المرورية بالموقف الجديد والشوارع به لمنع الازدحام المروري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بمنطقة ومحيط مجمع المواقف، للتيسير على المواطنين ولتظهر المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بأبناء المحافظة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مجمع المواقف القديم بشرق العاصمة بعد تطويره، لمتابعة أعمال تطويره، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، مكلفاً رئيس المركز والمدينة بسرعة الانتهاء من عملية التطوير، والتعديلات الملاحظة، ووضع مظلات أعلى مقاعد الانتظار بعد التطوير.

وأمهل محافظ كفر الشيخ المسئولين بالموقف القديم 48 ساعة للانتهاء من الملاحظات التي أبداها ،وشدد على سرعة وضع مظلات أعلى المقاعد التي تم تخصيصها للمواطنين بالموقف، لحمايتهم من أشعة الشمس.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، فضلًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت، والمواقف، والميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد ‪COVID-19، والحد من انتشاره.

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إنشاء حديقه

إنشاء حديقه