شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل«قرار تأديب» مسؤول بالوحدة المحلية لـ«سمسطا»: «وضع الختم على ورقة بيضا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إيقاف مسؤول بشبكات المرافق بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا (ش.ب.إ) عن العمل، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات النيابة العامة «أيهما أقرب»، مع ووقف صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، مع تكليف الوحدة المحلية بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك بناء عن مذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة التي عرضها على المحافظ الأستاذ أحمد حسين مدير عام الإدارة.

وتضمنت المذكرة منح خطاب بالموافقة على توصيل مرفق المياه لمنزل مخالف، وتبين قيام المذكور بختم طلب تصريح اشتراك مياه بختم الوحدة المحلية على نموذج أبيض للاحتفاظ به لحين الاحتياج إليه، والتوقيع بيده على الطلب بأسماء مسؤولى المرافق وفني ومدير التنظيم، وذلك بالمخالفة للقانون.

وفي ذات الشأن قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية وقانونية من المحافظة وجهات آخري، لتتولى فحص أعمال«المذكور»خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا،وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها