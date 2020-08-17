شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمي يدعو لتسجيل 1200 دورية علمية لدى «الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأكاديمية والجمعيات المسجلة لديها تصدر نحو 1200 دورية علمية تحتاج إلى التسجيل لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد «صقر» الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في نشر الأبحاث والأخبار العلمية والطبية المعتمدة، وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تنتشر من خلال العديد من الوسائل الغير معتمدة، مؤكدًا أهمية دور المجلس في الفترة المقبلة في مجال العلم والطب، خاصة مع الزيادة الكبيرة في انتشار الكثير من المواد الإعلامية والإعلانية الخاطئة والتي تحتاج إلى التصحيح والمراجعة.