شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة الداخلية»: إنشاء 18 مشروع استثماري.. ووفرنا 400 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت بعد مرور 3 سنوات في إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، وتم إنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن وأن هذه المشروعات على مساحة 368 فدانا وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل وأن هذه المشروعات تنفذ حاليا على أرض الواقع، كما أنه جارٍ طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.

وأضاف عشماوي، أن قطاع التجارة الداخلية يمثل 19% من اجمالى الناتج المحلى ويمثل 1.2 تريليون جنيه لافتا إلى ان هذه المشروعات ستعمل على زيادة الناتج المحلى من التجارة الداخلية لافتا ان تعليمات فخامة الرئيس ان يكون فيه بنية تحتية للتجارة الداخلية وبالتالى يتم إنشاء مناطق لوجستية وتجارية ومراكز تجارية وبورصة سلعية وانه قريبا سيتم افتتاح مشروعات في محافظات المنوفية والشرقية والأقصر وقنا والفيوم والوادى الجديد .

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة كما تم افتتاح النادي الرياضي الاجتماعي كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/ اللوجستية.

ورافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/اللوجستية، كل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبحضور كل من المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرن بروجلوبال» للاستثمار، وشريف يونس، العضو المنتدب للشركة، واللواء مهند أبوليمون، مدير شركة داون تاون دلتا.