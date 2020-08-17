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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر غلق المحال المتعدية على الشوارع لمدة أسبوع (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الاثنين، عددًا من الشوارع بمناطق متفرقة داخل مدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأ محافظ كفرالشيخ جولته بتفقد شارع المزلقان الوسطاني، وشارع المحطة، كذا مزلقان الإنشاء والتعمير، ووجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية من «البروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند القماش وشوايات المأكولات وفتارين الأطعمة»، والباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على مدار اليوم، لعدم السماح باستغلال الطرق والشوارع والقضاء على كافة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقرر محافظ كفر الشيخ غلق المحال المتعدية على الشوارع لمدة أسبوع لتكرار تحذيرهم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن، موجهاً إلى تطوير الميادين والشوارع من حيث التشجير ورفع كفاءة الإنارة والأرصفة، كذا إزالة أي تجمعات للقمامة.
وقال محافظ كفرالشيخ إن حملات ازالة الاشغالات والتعديات والبناء المخالف مستمرة بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن والمتابعة الميدانية، وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
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