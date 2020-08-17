شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: اهتمام من «الأعلى للإعلام» بتشجيع الإصدارات العلمية والطبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على اهتمام المجلس بتشجيع الإصدارات العلمية والطبية وتسهيل إجراءات إصدارها وتقديم الدعم والمساندة من قبل المجلس.
وفي سبيل ذلك عقد المجلس مباحثات مع عدة جهات متخصصة في هذا المجال للمشاركة في وضع الضوابط المتعلقة بالمواد الصحفية والإعلامية الطبية.
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