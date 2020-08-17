شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلة تضامن بني سويف تروي رحلتها مع بلاغ بوجود 4 أشقاء في الشارع بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، إن المديرية تعاملت مع بلاغ افتراش 4 أطفال أشقاء شوارع المحافظة، بلا أسرة، وأمرت بإيداعهم مركز استضافة للاهتمام بهم.

وأوضحت «أبوزيد» أنها أحضرت ملابس وأحذية لهم قبل إيداعهم مركز إستضافة بمديرية التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أنها تلقتت شكوى من أهالى منطقة ببنى سويف، عن وجود 4 أطفال أشقاء يفترشون الارض، وليس لهم أسرة.

وتابعت: «على الفور أمرت فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة بني سويف، بالتوجه إلى المنطقة الموجود بها الاشقاء الاربعة، وعمل دراسة لحالتهم».

وذكرت أن الاطفال الاربعة هم «م.ر.س 10 سنوات وج.ر.س 6 سنوات وم.ر.س 6سنوات وز.ر.س 3سنوات» (3 فتيات وولد) يفترشون الشارع منذ عدة أيام بسبب عدم تواجد الأب والأم ولا يوجد من يتولى رعايتهم.

وقالت أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية والاتصال بوزارة التضامن وتم تحويلهم لمركز استضافة تمهيدا لنقلهم لدار رعاية اجتماعيةوقمت بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم وتقديم ملابس واحذية جديدة لهم

وقالت وكيلة الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تنفذ برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى من 17 وحدة متنقلة تجوب 13 محافظة هي الأعلى كثافة للأطفال ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا) مشيرة إلى أن الوزارة 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى وهي مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية ومؤسسة فتيات العجوزة ومجمع الدفاع الاجتماعي ومؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية ودار التربية للبنين بالمنيا ودور التربية بالجيزة.

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وطالبت وكيلة الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال والكبار بلا مأوى على الخط الساخن 16439 ومن خلال صفحة الوزارة والبرنامج على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك