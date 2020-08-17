شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الأزهرية في شمال سيناء تطلب عددًا من الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ندبًا بصفة مؤقتة، وذلك لحين شغلها بالطرق الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الوظائف المطلوبة هي: مسؤول وسائل بإدارة العريش الأزهرية، وعضو فنى بإدارة التنسيق في ديوان عام المنطقة بالعريش، وعدد 7 موجهين للغة العربية والمواد الشرعية والمعامل والعلوم ( أحياء )، وفلسفة وعلم نفس بإدارتي العريش وبئر العبد الأزهريتين، وعدد 3 مديرين لإدارات: المكتبات والمعامل والخطة والمناهج في ديوان عام المنطقة بالعريش، وعدد 16 شيخ معهد بإدارات: العريش وبئر العبدووسط سيناء الأزهرية.

وأشار البيان إلى أنه يتم تقديم الطلبات في إدارات التنسيق بديوان عام المنطقة بالعريش والإدارات الأزهرية .