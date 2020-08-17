شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تنصح المواطنين: الإكثار من استخدام الضوء الطبيعي نهاراً يقلل الفاتورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء المواطنين لترشيد الاستهلاك مما سينعكس على قيمة الفاتورة الشهرية لافته إلى أنه يمكن خفض تكلفة الإضاءة في حدود 15% عن طريق إتباع هذه الإرشادات

الإكثار من استخدام الضوء الطبيعي نهاراً

إطفاء الإنارة في الأماكن غير المشغولة

الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة

استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.

استبدال الكابـح المغناطيسي (الترانس المغناطيسي) للمبات الفلـورسنت بكابـح الكتروني لأنه يـوفـر 20-30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالكابح المغناطيسي.

مع ضرورة استبدال اللمبات القديمة بلمبات ليد

واعطت الوزارة بعض الارشادات الاخرى الهامة عند إستبدال اللمبات

لا تمسك اللمبة من الأنابيب الزجاجية

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أمسك اللمبة من الدواية عند اخرجها من العلبة

أمسـك اللمبـة مـن القـاعـدة البـلاستيـك عنـد تـركيبها أو فكها

في اللمبة العادية، ينبعث النور من تسخين الفتيلة الداخلية بها ولذك فإن 90% من الكهرباء المستهلكة في اللمبة تضيع في صورة حرارة مسببة سخونة المكان

لا يوجد فتيلة في اللمبة المــدمجـة المـوفـرة ولــــذا لا تحدث سخونة للمكان